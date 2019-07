Verdrinking Volkel: ‘Allochtonen lopen een verhoogd risico in het water’

Een aantal dat volgens eigenaar Ton Derks van Billy Bird prima is. Zaterdag trok het park 6.000 bezoekers. In het hele park werkt op een dag een team van elf mensen bij de attracties. Zij rouleren gedurende de dag, maar er zijn altijd vier man die toezicht houden bij het water. Tot en met 2017 hield de reddingsbrigade Uden toezicht bij de waterplas. ,,Sinds vorig jaar hebben wij het in eigen beheer", zegt Derks. ,,De reddingsbrigade kreeg de bezetting niet meer rond waardoor er soms dagen waren dat er geen toezicht was. Dat kan niet. Nu is het in eigen beheer en hebben we ervaren krachten aangenomen en hebben we het volledige team getraind.”