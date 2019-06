Verdrinking bij BillyBird: ‘Dit is heftig en heel tragisch’

Buitenspelen In Het Klauter­woud kunnen kinderen heerlijk vies worden

10:15 Waar kunnen kinderen in West-Brabant naartoe om vrijuit te bewegen, te ontdekken en te leren hun grenzen te verleggen? In deel 5 van deze serie: Het Klauterwoud in Waspik. Met dank aan initiatiefneemster Wilma de Rooij is deze natuurspeeltuin vorig jaar tot stand gekomen. Het is een plek waar kinderen lekker vies kunnen worden.