Verdeelde reacties in West-Brabant: 'Legaliseren lost probleem niet op'

Daar waar burgemeester Paul Depla (PvdA) van Breda staat te juichen, is het enthousiasme in Bergen op Zoom ver te zoeken. Burgemeester Frank Petter (CDA): “Het spreekt voor zich dat ik niet sta te juichen. We hebben er in Bergen op Zoom voor gekozen om geen coffeeshops toe te staan. Geen achterdeur, maar ook geen voordeur dus. Dan gaan we hier niet opeens voor de legalisering van de wietteelt zijn.”

Drugstoerisme

De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal kozen er in 2009 definitief voor om het gedoogbeleid bij het grof vuil te zetten. Beide steden kampten met een groeiende overlast van drugstoeristen. “Het drugstoerisme is sinds die tijd met 90 procent afgenomen. Natuurlijk is er nog wel sprake van drugsoverlast. We leven immers niet op een eiland. Maar wij vinden dat de focus op de bestrijding van georganiseerde drugsmisdaad en de daaruit voortvloeiende ondermijning moet liggen. Het drugsprobleem los je niet op met het legaliseren van de teelt, maar door de internationale netwerken aan te pakken. De nu gedoogde wiethandel heeft verbinding met zware criminelen voor wie grenzen niet bestaan”, aldus Petter.

Boelhouwer

Burgemeester Jan Boelhouwer van de gemeente Gilze en Rijen is wel enthousiast. “Dit is een fantastische stap vooruit”, zegt hij, om het kabinetsvoornemen direct daarna wat te relativeren. “Op zich is het een uitstekend idee, maar hoe gaan we het uitvoeren? Als de verkoop via de bestaande coffeeshops gaat verlopen, ben ik niet gerust op. Die zijn bijna allemaal in handen van zware criminelen. Ik zou zeggen: probeer als overheid de hele keten maar in handen te nemen dan.”

Boelhouwer wijst er ook op dat legalisering van de teelt de drugsmisdaad niet volledig zal oplossen. “Criminelen houden niet zomaar op met kweken. Heel veel opbrengst van de teelt is bestemd voor het buitenland. Dat zal niet veranderen”, zegt hij.

Thuiskwekers

Boelhouwer vindt dat de autoriteiten blijvend en nog veel intensiever moeten inzetten op de aanpak van illegale kwekerijen. “Kijk naar de thuiskwekers. Al die kwekerijtjes op zonderkamers zijn in handen van zware criminelen. De romantiek is er vele jaren vanaf. Criminelen deinzen er niet voor terug om dergelijke thuiskwekers zwaarbewapend te overvallen. De aanpak van drugsmisdaad begint in het klein. Daarnaast moet de ondermijning (het doorsluizen van crimineel geld naar de bovenwereld, red.) fel worden bestreden.”

Burgemeester Jacques Niederer (VVD) van de gemeente Roosendaal is onbereikbaar voor commentaar. Binnen de lokale politiek in Roosendaal gaan stemmen op om weer een coffeeshop te gedogen, maar Niederer geldt als een uitgesproken tegenstander van legale wietteelt.