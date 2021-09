Verdachten schokkende misbruikzaak in regio Eindhoven blijven in voorarrest, OM probeert betrokken gezinnen uit beeld te houden

Doei anderhalve meter, vaarwel lange wachttij­den in de Efteling

25 september KAATSHEUVEL – De anderhalvemetermaatregel is niet meer. Voor de Efteling is dat goed nieuws, want het afschaffen van de beperking waar we anderhalf jaar mee hebben geleefd, betekent ook dat er weer op maximale capaciteit gebruik kan worden gemaakt van attracties. ,,Fijn voor zowel de gast als de medewerker”, zegt een woordvoerster van het park.