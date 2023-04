Verdachten ‘drugslab’ Oss vrij, maar huis moet dicht: ‘Glaszetter had onderhand een abonnement op dit adres’

OSS - Twee mannen die vorige week werden opgepakt na een inval in een huis aan de Osse Kortfoortstraat komen weer vrij. Terug naar het huis waarin de politie een drugslab vond kunnen ze niet. Het pand is op last van de burgemeester gesloten.