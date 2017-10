Verdachten bekennen drugstransporten via Tilburgse garage: 'ik heb er alleen maar schulden aan overgehouden'

TILBURG/BREDA - Camerabeelden registreerden tassen en dozen waar de henneptoppen uitstaken in het garagebedrijf in Tilburg. Een aantal verdachten bekende al tijdens de eerste uren van de rechtszaak tegen de Turks-Tilburgse drugsbende die maandag van start ging. René van der Lee doet verslag via Twitter.

Eén van de verdachten bekende als stagiair te hebben meegewerkt aan de hennephandel binnen het garagebedrijf : ,,Ik ben er ingerold, heb overal aan meegewerkt". Een andere verdachte bekende dat hij had geholpen bij het inpakken van de hennep en daar duizend euro per maand voor hebben gekregen. Maar ,,ik heb er geen rooie cent aan overgehouden, alleen maar schulden", zo voegde hij toe.

Voor het proces zijn meerdere zittingsdagen uitgetrokken, de verwachting is dat het Openbaar Ministerie op donderdag 16 november de strafeisen bekendmaakt. Het proces is terug te voeren op een grootscheepse inval die politie en justitie op 21 november 2011 deden bij het garagebedrijf Action VIP Cars aan de Centaurusweg in Tilburg-Noord. Het bedrijf fungeerde volgens het Openbaar Ministerie als dekmantel voor de handel in hennep.

Het geld dat door de drugsorganisatie met het verkopen van wiet -onder meer in kwekerijen in Almere en Sint-Oedenrode, werd verdiend, vloeide via Turkije terug naar het bedrijf. De eigenaren van het bedrijf werden in 2010 al eens aangehouden voor de handel in hennep. Ook over die feiten zal de rechtbank zich buigen.

13 verdachten

In totaal zijn er dertien verdachten, van wie er twaalf afkomstig uit Turkije zijn. De oudste verdachte is 56 jaar, de jongste 28. Bij de inval in 2011 werden alle auto's van de garage in beslag genomen en werd ook de administratie meegenomen. Justitie vermoedt dat de criminele organisatie miljoenen heeft verdiend met de handel in hennep, die onder meer werd verkocht aan afnemers in België en Duitsland.