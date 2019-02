Verdachte zeer ernstig gewond bij vluchtpoging na schietpartij in Helmond

Twee mannen belden rond 4.00 uur aan bij een woning. Toen de bewoner naar de deur liep werd hij door de brievenbus beschoten en in zijn voet of onderbeen geraakt. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. In de woning waren ook een vrouw en een vierjarig kind aanwezig. Zij zijn ongedeerd gebleven.

Traumahelikopter

Bij de achtervolging tikte een politiewagen het voertuig een paar keer aan. De politieauto raakte beschadigd, maar de actie had weinig effect. In de Energiestraat in Deurne sprong de bijrijder er plotseling uit. De auto reed nog, de man raakte zeer ernstig gewond. De bestuurder reed daarna ook door.

Vluchtauto in voortuin

De vluchtauto werd niet veel later leeg gevonden aan de Zeilbergsestraat in Deurne. Die was daar in een schijnbaar willekeurige voortuin achtergelaten. In de buurt is met onder meer honden naar de tweede verdachte gezocht, maar omdat het gebied te groot is, is daar inmiddels mee gestopt. Volgens een woordvoerder weet de politie wel om wie het gaat, en gaat de recherche er vanuit dat ze hem snel kunnen oppakken.