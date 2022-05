Verdachte verkrachting azc Grave (32) krijgt telefoon niet terug

Vrijdag kans op supercell in oosten van Brabant: ‘Ramen sluiten en trampoli­nes vastzetten’

Inwoners van het oosten van Brabant kunnen donderdagavond het beste hun parasols opbergen en trampolines vastzetten, want vrijdagmiddag is er een kans dat een supercell voorbij raast. ,,Een supercell is het zwaarste kaliber onweersbui dat mogelijk is", licht meteoroloog Alfred Snoek van Weerplaza toe. Lokaal zijn zware windstoten te verwachten, met mogelijk hagel.

19 mei