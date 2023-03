Verdachte van vechtpartij waarbij Dominique (42) om het leven kwam langer vast

Bij de vechtpartij , die in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatsvond op de Fenacoliuslaan, kwam de 42-jarige Dominique uit Maassluis om het leven. Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd en daarna met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Daar overleed hij later in de nacht.

Dominique (42) doodgeslagen in bijzijn van zijn zoon: ‘Er zat geen kwaad in die jongen’

De verdachte meldde zich zondagochtend bij het politiebureau in Eindhoven. De man wordt verhoord en het onderzoek loopt nog. Of het om moord, doodslag of in het uiterste geval zelfs noodweer gaat, zal moeten blijken. Over twee weken beslist de raadkamer of de man langer vast blijft zitten.