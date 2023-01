Verdachte van rellen FC Den Bosch - TOP Oss: ‘Ik heb vroeger mijn vader doodgeschoten zien worden door de politie’

Stochelo Rosenberg, de ‘Mount Everest van de gipsyjazz’ speelt weer op zijn gitaar in Gerwen

GERWEN - Het wereldberoemde Rosenberg Trio uit Nuenen speelde zondag weer eens vlak bij huis in Gerwen, in Café De Stam. Bijzonder, als je weet dat deze grootheden van de gipsyjazz ook uitverkochte shows geven in New York of Tokyo.

29 januari