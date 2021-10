Verdachte steekpartij AH Eindhoven aangehouden in parkeergarage, politie lost waarschuwingsschoten

Terwijl Caitlyns auto uitbrandt, wordt haar muziekbox gestolen: ‘Mensen stonden te filmen, maar kwamen ons niet helpen’

10 oktober EINDHOVEN - Een dag nadat de auto waar ze in reed in brand vloog in Eindhoven, is Caitlyn Verbruggen (23) nog steeds in shock. Door de brand zelf, maar vooral door het gebrek aan hulp. Tot overmaat van ramp werd de muziekbox die ze uit de brandende auto haalde gestolen.