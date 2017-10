Verdachte pakketten gevonden bij Vliegbasis Eindhoven

Stomdronken feestganger ontkent zwaar ongeluk A67

17:27 DEN BOSCH - Voor een Limburgse man is het een raadsel wat er in mei 2014 met hem gebeurde. Na een drankovergoten vrijgezellenfeest in Antwerpen zou hij daar blijven slapen. Maar hij lag de volgende ochtend gewond in de berm van de A67 bij Eersel. Zijn auto stond wat kilometers verderop en had een zwaar ongeluk veroorzaakt. Het OM denkt dat hij dronken achter het stuur zat maar dat kan echt niet, zegt hij.