Verdachte (37) steekpartij AH Eindhoven aangehouden in parkeergarage, politie lost waarschuwingsschoten

Nieuwsover­zicht | Vluchtende automobi­list ramt gevel huis - VDL kampt nog steeds met cyberaan­val

8 oktober Een 18-jarige automobilist is met zijn auto tegen een gevel van een woning in Bergen op Zoom gereden. Barbara Helmig, de bewoonster van het betreffende huis, kan het niet bevatten. Verder vertrekt burgemeester John Jorritsma als burgemeester van Eindhoven, kampt VDL nog altijd met de gevolgen van een cyberaanval, had het vliegverkeer op Eindhoven Airport last van de mist en worden tegenstanders van de CoronaCheck-app opgeroepen zich zondag te melden bij een protest-wandeltocht. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.