Verdachte (35) opgepakt in Breda rond dood Tilburgse Hennie de Laat

12:50 BREDA - Zonder zijn hechte vriendengroep was Rick Krijnen (68) op een bankje in het park beland, zegt Rob Baert (68), gezeteld in een fauteuil in zijn Bredase woonkamer. Krijnen zit in een andere fauteuil en luistert hoe zijn goede vriend Baert zijn verhaal vertelt. Zelf kan hij dat niet, want door een TIA is zijn spraakvermogen ernstig aangetast. Toch probeert hij af en toe het verhaal aan te vullen, maar hij is moeilijk te verstaan en kan vaak de juiste woorden niet vinden. Dan balt hij gefrustreerd z’n vuisten en komt er een vloek uit. Dat lukt wel.