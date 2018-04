Verdachte (29) uit Schijndel aangehouden in verband met schietpartij waarbij Daan Hoefs om het leven kwam

Broer van doodgescho­ten Brabander Daan Hoefs: 'Hij kon niet tegen onrecht'

0:28 SCHIJNDEL – De gewelddadige dood van de 26-jarige Daan Hoefs is bij familieleden en vrienden als een bom ingeslagen. Hoefs werd woensdagavond op de Renate Rubinsteinstraat in Schijndel doodgeschoten in zijn geparkeerde auto. In een openbare brief op Facebook reageert een broer van het slachtoffer verslagen op het nieuws. ,,Je zou zaterdag op mijn verjaardag komen, maar je zult er niet zijn.”