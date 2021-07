Verdacht autobedrijf in Mariahout blijft tassen vol cash geld accepteren: 3 miljoen euro in dik jaar tijd

Wie is toch die toetsenist naast tout bekend Nederland? Da’s Bas!

24 juli DEN BOSCH - Geen muzikant speelde zo vaak in een volle Ziggo, Ahoy en Arena. The Ladies of Soul, de Toppers: Bas van den Heuvel is erbij. Ook bij de liveshows van Idols, X-factor, The Passion. De bescheiden Bosschenaar mijdt de schijnwerpers. De pet die hij sinds Candy Dulfer draagt, verraadt ’m echter wel op het podium.