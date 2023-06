Verbreding A50 ontsnapt aan rood kruis minister

Voormalig motel langs de A58 in Gilze is nu tijdelijk opvangloca­tie voor Oekraïense vluchtelin­gen

GILZE - Achttien gevluchte Oekraïners krijgen voor vier maanden onderdak in Gilze. Ze gaan tijdelijk wonen bij het wegrestaurant aan de A58 in Gilze, in het gedeelte dat in het verleden in gebruik was als motel.