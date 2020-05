Veldhovenaar (30) opgepakt voor twee zendmastbranden in zijn woonplaats

De verdachte werd afgelopen dinsdag in zijn woning aangehouden. De politie sluit niet uit dat er meer personen betrokken waren bij de branden in Veldhoven. Dat is nog volop in onderzoek. De Veldhovenaar werd vrijdag 29 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot om hem langer vast te houden. De recherche onderzoekt of er aanwijzingen zijn dat deze verdachte ook betrokken was bij andere zendmastbranden in het land.

Zendmastbranden

In de afgelopen tijd stonden meerdere zendmasten in Nederland in brand. In Oost-Brabant was het, buiten de twee branden in Veldhoven, nog twee keer raak: op 5 april in Neerkant en op 9 april in Nuenen. De branden zijn vermoedelijk allemaal aangestoken en kunnen ervoor zorgen dat 112 minder goed bereikbaar is.