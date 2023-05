Veldhoven wil vaker regie pakken bij bouw: ‘Mogen wat meer risico’s gaan nemen’

MET VIDEO Jack (53) teelt pioenrozen: 'Ze hebben zorg en liefde nodig’

STEENBERGEN - Een machtig gezicht: vele tienduizenden pioenrozen in de knop, verwikkeld in een groeispurt langs de polderdijk in Steenbergen. Het is oogsttijd bij teler Jack Brooijmans. ,,Pioenrozen zijn de allermooiste bloemen. Perfect dus als moederdagcadeau.”