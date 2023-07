Veldhoven onderzoekt of de Kempenbaan ongelijkvloerse kruisingen moet krijgen

Ontsnapte ‘Bredase’ rode neusbeer glipt ook uit nieuwe verblijf: ‘We noemen haar Houdini’

BREDA - Precies een jaar geleden werd ze beroemd, de ontsnapte rode neusbeer hoog in de bomen in het Ulvenhoutse bos. Waar ze vandaan kwam, is nog steeds een raadsel. Dat het een bijzonder beestje is, weten ze nu ook in het dierenpark dat haar opving: daar sprong ze over een hoge muur met prikkeldraad.