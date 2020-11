Veiligheidsregio's: Carbidschieten grotendeels verboden, oproep om feestdagen op alternatieve manieren te vieren

In een gezamenlijke verklaring roepen de voorzitters van de drie Brabantse Veiligheidsregio's op om de feestdagen dit jaar op een alternatieve manier te vieren. Door de hoogte van de coronacijfers is het niet aannemelijk dat er nog voor de laatste decemberweek een flinke versoepeling komt. Ook carbidschieten is er in Brabant niet bij komende jaarwisseling, enkele uitzonderingen daargelaten.

De voorzitters, tevens burgemeester van Eindhoven (John Jorritsma), Den Bosch (Jack Mikkers) en Tilburg (Theo Weterings), stellen dat de zorgmedewerkers een adempauze verdienen. ‘Zij verdienen het dat de eindeloze stroom patiënten afneemt en dat ook de reguliere zorg weer door kan gaan’, is te lezen in de mededeling. ‘Tot de vaccins beschikbaar zijn, moeten we nogmaals de schouders eronder zetten met elkaar.’

Carbidschieten verboden, maar er zijn uitzonderingen

Het drietal hamert herhaaldelijk op de bekende coronaregels die inmiddels al zo vaak door premier Rutte en coronaminster De Jonge zijn uitgesproken. Dat betekent voorlopig nog geen grootschalige bijeenkomsten. En dus: ‘Geen massale sinterklaasvieringen achter de voordeur. Geen vuurwerk verkopen, vervoeren of afsteken en niet carbid schieten.’ Voor laatstgenoemde geldt een uitzondering voor een beperkt aantal gebieden in Brabant waar het sinds jaar en dag een traditie is. Door het vuurwerkverbod is carbidschieten in korte tijd veel populairder geworden.



Alternatieve invulling feestdagen

De Brabantse Veiligheidsregio's roepen op om de eindejaarstradities dit jaar op een andere manier in te vullen. ‘Bijvoorbeeld online, in kleine kring of verspreid over een aantal dagen. Een opoffering nú, biedt perspectief voor een hoopvol 2021. Dat kunnen we alleen samen!’