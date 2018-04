Veiligheid? Ach, zo bijzonder is die lijn naar Antwerpen ook weer niet

BREDA - Wat betekent de directe lijn van Breda naar Antwerpen voor de veiligheid? Zien smokkelaars hun kans? Beschouwen terroristen het station als doelwit? En is de nieuwe lijn ook geen buitenkansje voor drugstoeristen die in Breda op hun gemak willen shoppen?

Van grensoverschrijdende stress is bij de NS weinig te merken. Met alle respect voor de feestvreugde in Breda, de verbinding met Antwerpen en Brussel is toch van een andere orde dan bijvoorbeeld de Eurostar die Amsterdam met Londen verbindt, zegt NS-woordvoerster Inge Rijgersberg.

,,Het zijn vooral dagjesmensen en forenzen die er gebruik van zullen maken. Bovendien is het een verbinding tussen twee Schengen-landen, die toch al amper aan grenscontroles doen. Dus speciale maatregelen worden er niet genomen. Ook op het perron waar de IC Direct aankomt zal weinig veranderen. Dat is namelijk op stations als Rotterdam, waar de Thalys langskomt, óók niet het geval’’, aldus Rijgersberg.

Wat de politie betreft is het station van Breda, inclusief nieuwe internationale verbinding, niet spannender dan voorheen. Er worden in ieder geval geen extra maatregelen genomen, zegt politiewoordvoerder Dick Advocaat. Hij beschouwt het station als een publiek gebouw zoals er wel meer van zijn: ,,We gaan ook niet continu rondjes door de bibliotheek lopen.’’

Voor het station van Breda geldt hetzelfde: het wordt ‘meegenomen’ in de reguliere surveillance en zo lang dat goed gaat is er geen reden voor extra actie. Toch houdt Advocaat een slag om de arm: ,,Wanneer er meer mensen van het station gebruik maken, kunnen er meer meldingen bij ons binnenkomen. Als dat gebeurt gaan we misschien vaker surveilleren.’’

Ook bij de Koninklijke Marechaussee zijn de verloven nog niet ingetrokken. Het is eigenlijk business as usual, zegt woordvoerder Steven Comba: ,,Op internationale treinen houden we toezicht en dat gaan we vanaf 9 april dus ook doen op de nieuwe lijn.’’ Comba weidt niet uit over de details van dit Mobiel Toezicht Veiligheid: ,,Dat maken wij om operationele redenen niet bekend.’’

Overigens blijft het kantoor van de Marechaussee in Roosendaal gewoon in gebruik. Of, zoals Comba zegt: ,,Er gaat vooralsnog niets veranderen. Onze werkzaamheden op het station van Breda doen we vanuit onze huidige werkplekken in Breda op de Trip van Zoudtlandt-kazerne.’’

Ook de gemeente Breda voorziet geen problemen met de veiligheid. Op het stadskantoor zijn 'we vooral heel blij' met de rechtstreekse lijn tussen Breda, Antwerpen en Brussel, zegt gemeentewoordvoerder David Slager.

Maar toch: ,,Veiligheid staat natuurlijk hoog op de agenda als het gaat om zo'n grote reizigersknoop als het station van Breda. Nu én in de toekomst. Bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) van NS en Arriva zien toe op de veiligheid, er is camerabewaking. En natuurlijk zijn de lijnen met de politie kort.’’

Quote In Breda kunnen buitenlanders geen drugs kopen. David Slager, gemeente Breda

Wat de gemeente Breda betreft is er geen reden om te verwachten dat de nieuwe treinlijn tot meer drugstoerisme leidt. ,,In Breda houden we vast aan het ingezetenen-criterium. Dat betekent dat buitenlanders hier dus geen drugs kunnen kopen’’, zegt Slager. ,,En als het gaat om handel of smokkel… Het ligt niet direct in de lijn der verwachting dat een rechtstreekse verbinding ineens een toename van die activiteiten laat zien. Er zijn tenslotte al genoeg manieren om vrij te reizen tussen Nederland en België.’’