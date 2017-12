Veilige truckparkings: ook Den Haag door de bocht

Portier zegt baan op na geweldsexplosie City Hotel Tilburg: 'Hij was erg geschrokken'

5 december TILBURG – De nachtportier van City Hotel Tilburg die in september in elkaar werd geslagen door een agressieve hotelgast, heeft na de mishandeling meteen zijn baan opgezegd. Dat laat een manager van het hotel weten aan het Brabants Dagblad. ,,De gebeurtenis had zoveel indruk op hem gemaakt dat hij liever niet meer wilde terugkomen.”