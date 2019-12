Veilig Thuis kampt met werkdruk

Volledig scherm Het hoofdkantoor van Veilig Thuis West-Brabant in Breda. © Tom van der Put/MaRicMedia

‘Dweilen met de kraan open’, luidt de alarmerende kop boven een artikel in een landelijk dagblad vorige maand over de staat waarin Veilig Thuis verkeert, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Door het explosief gestegen aantal meldingen kan een groot deel van de 26 Veilig Thuis-vestigingen in het land het werk nauwelijks meer aan. Zaken blijven weken, soms maanden, op de plank liggen.

Hoe is dat bij de vestiging van Veilig Thuis in Breda die actief is in 16 West-Brabantse gemeenten? Belanden ook in deze regio meldingen over geweld achter de voordeur op de grote stapel omdat er onvoldoende tijd is ze te behandelen? Zes vragen aan directeur-bestuurder Lieke Jansen en adjunct-directeur Sander van Doorn.

Blijven ook hier zaken op de plank liggen?

Van Doorn: ,,Nee, alle rode zaken, daarmee bedoelen we de urgente zaken waar onze medewerkers direct op af moeten, die pakken we ook direct op. En dan houden we ons ook aan de wettelijke termijn van vijf dagen waar binnen je een besluit neemt wat je met zo’n zaak gaat doen.’’

En hoe zit het met de wat minder urgente zaken. Juist bij die zaken zie je elders bij Veilig Thuis lange wachtlijsten ontstaan.

Van Doorn: ,,Veilig thuis weegt een aantal zaken af of een zaak even kan wachten. De eerste vraag is of het directe gevaar waar mensen zich in bevinden is gestopt en daar hulpverlening bij aanwezig is. Is er voldoende zicht op directbetrokkenen door bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, zorginstelling, school, wijkverpleging of een wijkteam? Hebben we daar afspraken mee kunnen maken. Gezien de hoeveelheid meldingen moeten we helaas sommige van deze meldingen even laten wachten.‘’

In het hele land klagen Veilig Thuis-vestigingen over de enorme toename van het aantal meldingen. Hoe zit dat in West-Brabant?

Jansen: ,,In vergelijking met het land heeft Veilig Thuis West-Brabant vanaf de start in 2015 een zeer hoog aantal meldingen gehad. Daarboven op hebben we in 2017 een eenmalige hick-up gehad. Zonder dat we daar een echte verklaring voor hebben steeg het aantal meldingen toen opeens met zo’n twintig procent naar ruim 7.500. In 2018 is dat weer gedaald naar het niveau van 2016. Dit jaar verwachten we op ongeveer hetzelfde aantal uit te komen. Redelijk stabiel dus.’'

Elders is de stijging nog groter. Is het feit dat het aantal meldingen hier klaarblijkelijk minder hard groeit reden voor de relatieve rust bij Veilig Thuis West-Brabant?

Jansen: ,,Dat en dat we als Veilig Thuis vanaf 2018 extra geld van de zestien deelnemende gemeenten in West-Brabant en het Rijk voor de extra handelingen ivm met de aanscherping van het handelingsprotocol hebben gekregen toen we aanvankelijk wel meer meldingen binnenkregen dan waarvoor we waren uitgerust. Dat geld – bij elkaar opgeteld zo’n twee miljoen euro per jaar tot 2021 – hebben we gebruikt om de formatie uit te breiden. We hadden in 2015 toen de gemeenten verantwoordelijk werden voor ons werk, zo’n 60 medewerkers. Dat zijn er nu 90.’’

Meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling komen in eerste instantie bij Veilig Thuis terecht.

Dus helemaal geen problemen bij Veilig Thuis West-Brabant?

Jansen: ,,Nou, zo is het ook weer niet. We hebben dan wel geld om onze formatie uit te breiden, maar de arbeidsmarkt is inmiddels zo krap dat we erg moeilijk personeel met ervaring in ons vak kunnen vinden. Die zijn er bijna niet. En die wil je, met het pittige werk dat we doen, juist hebben. Daarom hebben we gekozen voor young potentials. Jonge mensen met de juiste opleiding, maar zonder ervaring. Die mensen krijgen bij ons intensieve begeleiding om het vak goed in de vingers te krijgen. Maar daar gaat veel tijd in zitten waardoor hetgeen waar je als Veilig Thuis voor staat, namelijk veiligheidsonderzoek doen naar meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld, toch onder druk kunnen komen. Bovendien is het verloop bij ons redelijk groot. Mensen in ons vakgebied kunnen overal terecht. De arbeidsmarkt ligt aan hun voeten. Dat maakt het ook niet makkelijk.‘’

Wat doet dat met jullie medewerkers?