Eerste prik tegen corona is gezet in Veghel, gevacci­neer­de voelt zich ‘supergoed’

10:13 VEGHEL - Nederland is begonnen met het vaccineren tegen corona. Deze ochtend is in Veghel de eerste prik gezet. Het eerste vaccin is voor Sanna Elkadiri uit Eindhoven, medewerker van verpleeghuis Het Wereldhuis in Boxtel. Zij is - onder grote belangstelling - rond 08.45 uur als eerste in Nederland ingeënt. Hugo De Jonge leidde het moment in: ,,Ik zou zeggen: mouwen opstropen en gaan.”