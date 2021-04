Vegan Streaker uit Vught begonnen aan hongerstaking

Lintjesre­gen in Brabant: weer een klein beetje als vanouds, wie kreeg er eentje opgespeld?

13:55 Burgemeesters videobelden zich suf in 2020. Dit jaar daalt de lintjesregen weer een beetje als vanouds neer over deze regio. De oogst: 200 nieuwe leden en 21 kersverse ridders in de Orde van Oranje-Nassau. Zodra de lintjes zijn opgespeld, kun je onderaan dit artikel op de link klikken om per gemeente te zien wie de gelukkigen zijn.