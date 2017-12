Vegan Streaker strijdt tegen konijnenleed en vertraagt verkeer op A59

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat Konijn in Nood een langzaamrijactie houdt. In 2015 was de A10 bij Amsterdam doelwit. Janssen zegt nu voor Brabant te hebben gekozen omdat in het zuiden van het land verhoudingsgewijs veel konijnenfokkers zitten. Hij rekent op sympathie van het publiek, zo zei hij eerder op donderdag. ,,We hebben bewust gekozen om niet op sinterklaasavond of op een vrijdagmiddag deze actie te houden."