Veevoer op de straten in Tilburg na omgekantelde aanhanger

Meer dan uur vertraging op A58 en N289 richting Bergen op Zoom door onderhoud A58

11:38 KRUININGEN - Weggebruikers die Zeeland uit willen via de A58 en N289 moeten zaterdag rekenen op meer dan een uur vertraging. De A58 is afgesloten tussen Yerseke en Rilland wegens groot onderhoud. Het verkeer wordt omgeleid via de Oude Rijksweg (N289).