Veertig miljoen bomen erbij in Brabant, is daar wel genoeg grond voor te vinden?

,,Het is heel moeilijk om grote, aaneengesloten stukken te verkrijgen waarop we bos kunnen planten. Daardoor moeten we nu veel energie steken in het vinden en verwerven van een weiland of akker hier en een ander stukje daar. Dat maakt het best ambitieus om die veertig miljoen in 2030 te halen. Daarvan overleeft overigens maar tien procent, want een deel wordt aangevreten of weg geconcurreerd. Van de duizend hectare die wij in Brabant voor onze rekening willen nemen, hebben we nu honderd hectare aangeplant. Daarmee lopen we achter op schema”, schetst Marcel Vermeulen, projectleider van Staatsbosbeheer in Brabant.