Veelgeprezen thuiszorgbedrijf ligt plots zwaar onder vuur, CZ eist na fraude-onderzoek tonnen terug

Nieuwsover­zicht | Autobe­stuur­der komt onder lijnbus na botsing - Brabant krijgt 1300 voetbalvel­den aan bos erbij

Een 30-jarige man kwam om het leven bij een ongeval in Oosterhout. De automobilist was tegen een boom gebotst en kwam vervolgens onder een lijnbus terecht. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.

7 juli