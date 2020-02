Veel vragen na carnavals-oproep Kick Out Zwarte Piet: Is een indianentooi dan racistisch?

Jumbo wil naar tien miljard omzet

19:30 VEGHEL - Supermarktketen Jumbo wil en verwacht in 2021, het jaar dat het bedrijf een eeuw bestaat, een omzet van tien miljard euro realiseren. Daarvoor moet het bedrijf dit en komend jaar nog flink groeien. Het bedrijf wil vooral in binnensteden in het westen van het land, op NS-stations en in België nieuwe vestigingen openen. Eind 2019 had het concern in totaal 670 supermarkten.