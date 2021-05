Veel te veel zorgpersoneel loopt weg, 'De motor gaat steeds vaker vastlopen’

‘De zorg is als een vergiet’, waarschuwde Doekle Terpstra nog maar eens. Ofwel: met de instroom zit het wel goed, maar er lopen veel te veel mensen weg. De voorzitter van adviescommissie ‘Werken in de zorg’ was maandag bij de aftrap van het ‘Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel’ in Nieuwkuijk. Dat is een initiatief van 25 Brabantse zorgorganisaties en -opleiders (als BrabantZorg, ETZ, Avans, Fontys en Thebe) om de komende jaren de enorme uitstroom in de sector een halt te proberen toe te roepen.