Veel schade na zwaar ongeval jonge joyriders, wie moet daarvoor opdraaien?

Autokra­kers in Brabant het vaakst actief in Breda en Eindhoven, zo zit het in jouw gemeente

In oktober hebben landelijk bijna 4,4 duizend auto-inbraken plaatsgevonden, dat is een recordaantal sinds het begin van de coronacrisis. Dat blijkt uit politiecijfers. In Brabant werden er in de gemeenten Breda en Eindhoven relatief de meeste voorwerpen uit auto's gestolen. Waarop staat de teller in jouw gemeente?

18 november