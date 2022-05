Veel schade en een gewonde in Brabant na hevige onweersbuien in hele provincie

met videoOp verschillende plekken in Brabant ging het donderdag aan het begin van de middag flink tekeer en worden veel stormschades gemeld. In Oisterwijk zijn door zware regen- en onweersbuien diverse woningen onder water komen te staan. In Son en Breugel stortte een manege gedeeltelijk in en in Waalre raakte een fietser gewond. Het KNMI heeft donderdagmiddag om 15.00 uur code oranje weer opgeheven voor Noord-Brabant.

Een gebied met regen- en onweersbuien trok donderdagmiddag van het zuidwesten naar noordoosten van Nederland. Op diverse plekken in Brabant komen meldingen binnen van storm- en waterschade en afgevallen ladingen op de weg. Vanwege een omgevallen bakwagen was de A2 richting Den Bosch enkele uren gesloten tussen Zaltbommel en Kerkdriel. Ook het treinverkeer was getroffen door het noodweer.

De brandweer in Zuidoost-Brabant meldt: ,,Onze eenheden in de regio hebben ruim honderd meldingen verwerkt wegens de storm die vanmiddag over de regio trok. Bij een incident in Waalre is helaas een persoon gewond geraakt. Deze zou onder een boom terecht zijn gekomen, de ernst van het letsel is onbekend.”

Volledig scherm Woningen in Oisterwijk kwamen onder water te staan. © Toby de Kort

Stormschade

Hulpdiensten meldden onder meer stormschade in Veldhoven, Oirschot, Bergeijk, Heusden, Valkenswaard, Liessel, Aarle-Rixtel, Helmond, Bakel en Best. Ook is er sprake van wateroverlast als gevolg van de regenbuien in bijvoorbeeld de Vogelstraat in Den Bosch en de Els in Waalwijk. In Oijen waaiden een aantal flinke takken uit bomen.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn er aan die kant van de provincie vooral schademeldingen in Breda. Ook Oosterhout en Waalwijk vallen op. Hij spreekt van ‘een twintigtal lopende meldingen’. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld putdeksels die omhoog zijn gekomen, afgebroken takken en wateroverlast.

En aan de andere kant van de provincie? ,,De storm heeft flink huisgehouden. Het is enorm druk op de meldkamer van de brandweer”, vertelt Francois Peeters van de veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Daaronder volgens Peeters ook enkele meldingen over persoonlijk letsel.

In winkelcentrum de Els in Waalwijk ontstond er een lek op het dak. Brasserie Danthé en de winkel van telefoonland liepen daarbij veel waterschade op.

In Roosendaal moest de brandweer water uit een pand aan de Markt pompen. Rond 14.40 uur kwam de melding binnen. Ook een naastgelegen pand zou last hebben gehad van de wateroverlast. Hoe groot de schade is, is niet bekend.

Volledig scherm In winkelcentrum De Els in Waalwijk liepen diverse winkels waterschade op. © Marvin Doreleijers / Persbureau Midden Brabant

Overstromingen door noodweer

Bij het Amphia Ziekenhuis in Breda zorgde het noodweer voor een breuk in een hemelwater-afvoerpijp. Deze lekkage zorgde voor wateroverlast in de kelder van het ziekenhuis. De brandweer sprong daar in de bres om de grote hoeveelheid water af te voeren. De breuk is inmiddels gerepareerd. De lekkage had geen gevolgen voor patiënten van het ziekenhuis.

Door de harde wind waaiden er verschillende bomen om. In Eindhoven viel een boom op een bedrijfspand aan de Dillenburgstraat. In Kaatsheuvel moest de brandweer met een kettingzaag een boom doorzagen die de weg versperde bij het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel.

Ook elders is volop schade gemeld. In de wijk Spellewaard in Zaltbommel moest er flink gedweild worden. Tijdens de hoosbui stroomden diverse toiletten over, omdat de riolering de enorme hoeveelheid regenwater tijdelijk niet aan kon. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waarschuwde mensen om binnen te blijven.

Vrijdag gaat het nog zwaarder stormen

Vrijdag gaat het mogelijk nog zwaarder stormen, want in het oosten van Brabant is de kans dat er een supercell voorbij raast. Een supercell is volgens Weerplaza het 'zwaarste kaliber onweersbui dat mogelijk is'. Daarbij zijn vrijdag windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur mogelijk.

Volledig scherm Aan het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel waaide een boom om die over de weg kwam te liggen. © FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm Stormschade in Oijen. © Charles Mallo - Foto Mallo

Volledig scherm In de Dillenburg in Eindhoven viel een boom op een bedrijfspand. © Fotopersburo BertJansen

Volledig scherm Brandweer moet water uit pand pompen in Roosendaal. © Christian Traets - MaRicMedia

Volledig scherm In Oisterwijk kwamen de straten blank te staan. © Toby de Kort

Volledig scherm In Den Bosch waaiden verschillende dingen door harde windvlagen. © Annemiek Steenbekkers

Volledig scherm Overstroomde toiletten in Zaltbommel. © Brigit Groeneveld

Volledig scherm In Oisterwijk staan de straten blank door hoosbuien. © Bart Meesters

Volledig scherm Dreigende wolken hangen boven Tilburg. © Marieke van Gompel

Volledig scherm Station Tilburg vlak voor de regenbuien losbarstten. © Marieke van Gompel

Volledig scherm Een lekkage bij basisschool de Liniedoorn in de wijk Doornbos in Breda. © Rob Musters

Volledig scherm Dreigende wolken hangen boven Eindhoven. © Bert Jansen/Dave Hendriks

Volledig scherm Een boom verloor takken door de harde wind in Eindhoven. © Kees Martens / DCI Media

