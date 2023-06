Veel schade bij ernstig ongeluk in Elsendorp, vrachtwagen lekt diesel

Peter (63) heeft het steeds drukker met aangereden wild: ‘Ik sta vaak helemaal te trillen’

In zijn ‘jachthut’, onder de carport thuis in Overloon, hangen en liggen stille getuigen van de vele wildaanrijdingen in het Land van Cuijk. Zoals de uitgekookte schedel van een bijna 200 kilogram zwaar edelhert.