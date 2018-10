Veel ongelukken met de scootmobiel, maar díe rijdt nog rond

West-Bra­bant komt elektri­ciens, lassers en timmerman­nen tekort

30 oktober De spanning op de arbeidsmarkt in West-Brabant is krap: In het tweede kwartaal van dit jaar stonden er in West-Brabant 12.200 vacatures open. Vooral vacatures voor elektriciens, lassers en timmermannen worden maar moeilijk ingevuld.