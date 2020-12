Veel miljonairs in Alphen-Chaam, bekijk hier hoeveel rijken er bij jou in de buurt wonen

33,2 duizend miljonairs woonden er vorig jaar in Brabant. Dat is 2,9 procent van alle huishoudens. Een jaar eerder was dat 2,8 procent en telden we 31,6 duizend miljonairs. In verhouding wonen de meeste miljonairs in Alphen-Chaam. Acht procent van de huishoudens daar heeft minstens een miljoen aan vermogen. Dat zijn driehonderd huishoudens.

De minste miljonairs wonen verhoudingsgewijs in Tilburg: slechts 1,3 procent, 1300 huishoudens, hadden in 2019 minstens een miljoen. Dat is wel een stijging van 0,1 procent ten opzichte van 2018.

In andere Brabantse steden steeg het percentage ook licht. Eindhoven gaat qua aantal op kop met tweeduizend huishoudens. Dat is echter maar 1,7 procent van het totaal. In 2018 was dat 1,6 procent.

Den Bosch had in 2019 1800 miljonairs. Dat is 2,5 procent van alle huishoudens daar.

In Breda woonden vorig jaar 2500 miljonairs, 2,9 procent.

Brabant staat landelijk op de derde plek in de miljonairslijst. In Noord-Holland wonen de meeste miljonairs. Met 50,9 duizend staat deze provincie bovenaan, gevolgd door Zuid-Holland met 45 duizend miljonairshuishoudens. In totaal hadden 223 duizend huishoudens in Nederland vorig jaar een vermogen van een miljoen euro of meer.

Het aantal miljonairs blijft al sinds 2014 stijgen. De afgelopen jaren was die stijging iets minder als je rekening houdt met inflatie. Door stijgende prijzen is een miljoen euro minder waard. Vorig jaar bezat het gemiddelde miljonairsgezin 2,5 miljoen euro: dat is bijna twintig keer zo veel als het gemiddelde vermogen van een niet-miljonairsgezin.

Het vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schuld is de som van hypotheekschuld, studieschulden en overige schulden.