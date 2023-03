‘Veel mensen zijn ontevreden met de gang van zaken in Nederland’: Coöperatie Ons Maasland groeit hard

Land van Cuijk vindt dreigende nieuwe tegenslag voor Maaslijn onaccepta­bel: ‘Met telkens andere reden, zijn we keer klaar mee’

CUIJK - Nog meer vertraging van renovatie van de Maaslijn, het spoor tussen Nijmegen en Roermond, is onacceptabel. Dat zegt de Land van Cuijkse wethouder Antoinette Maas. Zij gaat over onder meer openbaar vervoer in de gemeente Land van Cuijk.