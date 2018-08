Veel mensen zagen auto terras in Veldhoven op rijden: 'Een uur later en er waren doden gevallen'

Van 't Land (Over)verhit

9:00 Het is indrukwekkend om mee te maken als records worden gebroken. Tenminste, records die ik in mijn leven meegemaakt heb. Ik begrijp best dat er meer van zulke jaren zijn geweest. Maar ik was in 1976 nog niet geboren. Ik vind het dan ook bijzonder hier inzicht in te krijgen. Om zelf te ervaren hoe extreem dit is geweest.