Veel kritiek op plan voor hoogbouw naast basisschool Emmaus: ‘Rupsje nooit genoeg bouwt op ieder leeg plekje’

Politie betrapt kenteken­die­ven in Helmond dankzij opletten inwoner

HELMOND - De politie heeft dinsdag rond het middaguur twee dieven in de kraag gevat in Helmond dankzij een oplettende inwoner. De melder zag het duo kentekenplaten stelen op een parkeerplaats aan de Braakse Bosdijk. Iets later trof de politie meerdere gestolen kentekenplaten aan bij de verdachten.