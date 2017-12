Veel kaartjes The Prodigy in 013 gedumpt op Ticketswap: 'Wij durven de reis niet aan'

Zonder rijbewijs met 180 kilometer per uur over spekgladde A58 scheuren: 'Le­vens­ge­vaar­lijk'

11:11 TILBURG – Drie inbrekers hebben zondag hun leven op het spel gezet door met 180 kilometer per uur over een spekgladde A58 te scheuren. Volgens de politie was er sprake van een levensgevaarlijke situatie. Uiteindelijk werden de drie inzittenden bij een tankstation in Goirle opgepakt.