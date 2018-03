Veel fatale werkongelukken in West-Brabant

LijstIn West-Brabant kwamen vorig jaar opvallend veel mensen door een incident op hun werk om het leven. De stichting Arbeidsongevallen telde in deze regio 8 doden, terwijl er in het hele land 70 te betreuren waren.

De fatale ongelukken gebeurden met vrachtwagens en heftrucks, tijdens het werk op daken en in loodsen of met agrarische werktuigen.

Volgens de stichting Arbeidsongevallen ligt de mogelijke verklaring in de groeiende economie en noodgedwongen snelle inschakeling van jong en onervaren personeel.

Meer risico

,,In West-Brabant lopen werknemers fysiek meer risico, vanwege de bouw- en de maakindustrie, transport en logistiek en de landbouw", zegt woordvoerder Patrick van de Sande, uit Best.

De stichting registreerde in 2017 opeenvolgend 8 dodelijke arbeidsongevallen in Etten-Leur, Moerdijk, Dongen, Heijningen, Steenbergen, Kruisland, Alphen-Chaam en nog een keer Etten-Leur. In heel Brabant waren dat er 16, landelijk dus 70.

Fiscaal jurist Van de Sande (47), die met de stichting begon nadat zijn zwager Toon in 2014 in Helmond om het leven kwam toen die in een wolk argon-gas belandde, haalt deze cijfers vooral uit de media en gespecialiseerde websites. ,,De Inspectie SZW signaleert als arbeidsinspectie dodelijke ongevallen als een zaak onderzocht moet worden. Maar dodelijke incidenten met beroepschauffeurs op de weg komen weer in andere statistieken."

Smartphones

De stichting Arbeidsongevallen bemoeit zich niet met schuldvraag en aansprakelijkheid, maar wil dat geleerd wordt van dodelijke incidenten. Dat heftrucks veiliger worden gemaakt, dat dakdekkers voldoende instructies en egeleiding krijgen.



Van de Sande: ,,Je moet een truck verbeteren. Maar als zoals deze week vijftig chauffeurs op de A67 bekeurd worden omdat ze een smartphone in de hand hebben, besef je dat er meer nodig is."

Feiten en cijfers

- Jaarlijks gebeuren in Nederland ongeveer 450.000 arbeidsongevallen;

- Zo'n 220.000 werknemers lopen letsel op en minimaal 1 dag verzuim;

- 20.000 van hen hebben na een half jaar nog letsel en verzuim;

- Jaarlijks overlijden 50 tot 80 mensen door een ongeval tijdens het werk



In West-Brabant zijn 8 mensen in 2017 overleden tijdens het werk. In heel Brabant waren er 17 fatale ongelukken.

Acht fatale ongelukken tijdens het werk in West-Brabant:

1. Monteur bij bedrijfsongeval i n Etten-Leur

Een monteur is bij een arbeidsongeval op de Bankenstraat in Etten-Leur overleden op dinsdagmiddag 24 januari 2017. Het ongeval gebeurde bij een boerenbedrijf. Het slachtoffer werd aangetroffen in een schuur bij een tractor en een ingestorte muur.

2. Vrachtwagenchauffeur uit Sint Maartensdijk bij ongeluk op A29 bij Willemstad

Bij een aanrijding tussen twee vrachtwagens is maandagochtend 27 maart 2017 op de A29 bij de Haringvlietbrug een 20-jarige vrachtwagenchauffeur uit Sint Maartensdijk om het leven gekomen. De bestuurder botste achter op een andere truck.

3. Monteur van zonnepanelen bij val door dak in Dongen

Een monteur is ochtend van 11 mei 2017 van 20 meter hoog naar beneden gevallen. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

4. Vrachtwagenchauffeur bij aanrijding tussen vrachtwagens op A29 bij Heijningen

Bij knooppunt Sabina, waar de A59 bij Heijningen overgaat in de A29 en de A4, is vrijdagmiddag 19 mei 2017 een dode gevallen toen twee vrachtwagens met elkaar in botsing kwamen.

5. Heftruckchauffeur bij bedrijfsongeval in Steenbergen

Op een bedrijventerrein in Steenbergen is woensdagavond 25 mei 2017 een 47-jarige man uit de gemeente Bergen op Zoom door een ongeval met een heftruck om het leven gekomen.

6. Dakwerker bij val van dak in Kruisland

Aan de Stoofweg in Kruisland is maandagmorgen 12 juni 2017 een 29-jarige man van buitenlandse afkomst om het leven gekomen toen hij door nog onbekende oorzaak door het dak zakte.

7. Landbouwer bij ongeluk met loader in Alphen-Chaam

Een man uit Alphen-Chaam is woensdagmorgen 16 augustus 2017 bij een ongeluk bij pluimveebedrijf H. Verrijt in Heusden overleden.

8. Magazijnmedewerkster bij bedrijfsongeval in Etten-Leur

In de nacht van woensdag op donderdag 9 november 2017 is een vrouw om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval in Etten-Leur. Ze raakte bekneld in een machine bij verpakkingsbedrijf Smurfit Kappa aan de Hermelijnweg in Etten-Leur.