Veel coronabesmettingen in verpleeghuizen West-Brabant, bijna één op de vijf overleden

BREDA - Verpleeghuizen in Midden- en West-Brabant hebben meer dan in andere gebieden te leiden (gehad) onder het coronavirus. Op de grote steden Utrecht, Den Haag en Rotterdam na waren hier de meeste coronagevallen. In totaal gaat het hier om 2.700 mensen. 18 procent daarvan overleefde het virus niet: 487 mensen stierven. Dat blijkt uit cijfers die LocalFocus analyseerde.

De sterfte in West-Brabantse verpleeghuizen is min of meer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Zo anders is dat in Brabant-Noord, de regio Den Bosch-Oss. 26 op de 100 verpleeghuisbewoners die daar afgelopen jaar corona opliepen, heeft dat moet de dood moeten bekopen. Daarmee is de sterfte in dit deel van het land het hoogst.

Sinds het eerste coronageval op 27 februari vorig jaar werd geconstateerd in Nederland, zijn in Brabant-Noord 1.427 verpleeghuisbewoners besmet geraakt. Vergeleken met de rest van het land zijn dat er niet zo veel, maar opvallend is het hoge sterftecijfer. 371 mensen bezweken in deze regio (Den Bosch-Oss) aan corona.

Veel meer sterfgevallen

Ouderen in verpleeghuizen hebben een relatief grote kans om te overlijden. In heel Nederland stierf 1,4 procent van de mensen die besmet raakte met corona, maar in verpleeghuizen was dat gemiddeld zo'n 20 procent.

Bekijk hieronder hoe de corona toesloeg in verpleeghuizen in jouw Veiligheidsregio. De tekst gaat verder onder de kaart.

70 doden per dag

Al in de eerste week van maart 2020 stelde het RIVM de eerste besmettingen vast in verpleeghuizen. Daarna ging het hard: een maand later kwamen er dagelijks rond de 200 nieuwe coronabesmettingen bij, zo is terug te lezen op het coronadashboard van de Rijksoverheid. In de maand april overleden elke dag ongeveer zestig tot zeventig verpleeghuisbewoners aan het virus.

Steeds minder besmettingen

De tweede golf telt nog veel meer geregistreerde besmettingen, maar het aantal overlijdens is lager. In de maanden december en januari kwamen er dagelijks 200 tot 400 zieken bij in verpleeghuizen. Sinds de piek van half december is echter wel een gestage daling ingezet: de laatste weken ligt het aantal ruim rond de honderd. Mogelijk heeft dat onder meer te maken met de vaccinatiecampagne, die begin januari in verpleeghuizen is begonnen. Het laatst bekende cijfer in het dashboard is hoopvol: op maandag 22 februari kwamen er slechts 45 gevallen bij.

In het aantal overlijdens is een vergelijkbare trend te zien, al is de piek in de tweede golf minder hoog en duurt hij langer dan de eerste. Op het hoogtepunt, eind december, overleden 67 mensen per dag. Inmiddels is ook hier een flinke daling ingezet: bij het laatste meetpunt op maandag bleken zes mensen op één dag overleden.

