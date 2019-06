Veel bliksem en regen maar relatief weinig schade in West-Brabant: vooral oosten zwaar getroffen

West-Brabant lijkt te zijn ontkomen aan de ergste storm. Aan het begin van de avond trokken de buien via Zeeland ons land binnen en leek het erop dat het westen flink getroffen zou worden. De buien trokken echter vrij snel uit elkaar en trokken over de rest van de provincie verder. Woensdag blijkt dat er uit die regio weinig stormschademeldingen zijn gekomen.

Volledig scherm De brandweer van Kaatheuvel moest in actie komen om op de Horst om een boom weg te zagen. © Foto Persbureau Midden Brabant/Erik Haverhals

Aan de stormschademeldingen van de brandweer was dinsdag precies te zien hoe de buien zich verplaatsen over de provincie. Nadat er een paar kleine meldingen uit Bergen op Zoom kwamen, verschenen er meldingen uit Sprang Capelle en Waalwijk. Daarna, later op de avond, ging het flink tekeer in Zuidoost-Brabant. Daar stroomden de stormschademeldingen binnen.

In Tilburg leek het bijvoorbeeld rond 21.30 uur als een ware ‘apocalyps’. Donkere wolken pakten zich samen en het werd pikzwart buiten. Bliksemschichten volgden elkaar in rap tempo op en het waaide erg hard. Op de Armhoefstraat viel een boom op een auto. Behalve die melding, leek het in de stad mee te vallen. In Kaatsheuvel viel een boom op de weg aan de Horst, de brandweer kwam daar direct in actie. Even later sloeg ook in Kaatsheuvel de bliksem in op een woning aan de Krammetrekker.

Volledig scherm Boom op weg in Boxtel © Persburo Sander van Gils/Sander van Gils

Bij woningen aan de Poolsestraat in Sprang Capelle en de Burgemeester Brokkesttraat in Waalwijk was sprake van blikseminslag. In beide gevallen bleef het gelukkig bij materiële schade.

In Boxtel viel een boom om op de Savendonksestraat. De brandweer haalt die woensdagochtend weg.

Volledig scherm Onweer boven Tilburg © Toby de Kort / De Kort Media

Het noodweer in Den Bosch had dinsdagavond de locaties van het WK handboogschieten in Den Bosch in het vizier. Maar volgens toernooidirecteur Eric Kersten was er ook dankzij maatregelen slechts ‘lichte schade’. ,,We zijn opgelucht’’, aldus Kersten woensdagochtend.

Het peuterwandelen in het sportpark Uden gaat woensdagochtend niet door vanwege de schade door het weer. Het uitje voor kinderen is afgelast omdat het park vol afgebroken takken.