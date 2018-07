Veel bermbrandjes, minder grote branden op maandag in Brabant

BRABANT - Het droge weer houdt nog even aan en dus neemt de kans op natuurbranden ook nog niet af. Ook maandag waren er in Brabant weer tientallen bermbranden, bosbranden en andere natuurbranden. Wel waren het er minder dan zondag , aldus de woordvoerder van Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.

,,Deze maandag waren er vooral veel bermbrandjes, maar niet zo veel grote natuurbranden als zondag", laat de woordvoerder weten. In Midden- en West-Brabant was men zo druk met de verschillende meldingen dat exacte cijfers nog op zich laten wachten. ,,Pas de volgende ochtend hebben we een duidelijk overzicht van het aantal meldingen van de dag daarvoor", aldus de woordvoerder in Zuidoost-Brabant.

Aantal meldingen

Bovendien is er nog een groot verschil tussen het aantal meldingen dat doorgebeld wordt naar de brandweer en de daadwerkelijke branden, licht de woordvoerder toe. Dat is ook te zien als je naar de meldingen kijkt die binnenkomen via sites als P2000, lang niet iedere melding van een 'brand buiten' is daadwerkelijk een echt noemenswaardige brand. Al met al zijn er in heel Brabant deze maandag verspreid over de dag enkele tientallen brandmeldingen binnengekomen. Wel vindt de brandweer het belangrijk juist op iedere nieuwe melding van een brand af te gaan. ,,Want we willen een beginnende brand zo snel mogelijk bestrijden'', aldus de woordvoerder in Midden- West-Brabant.

Bermbranden sprongen er dus uit maandag. Zo was er brand naast de A58 bij Gilze. Een stuk berm ter grootte van 100 bij 40 meter stond daar in vuur en vlam en de brandweer had moeite deze te blussen. De file liep dan ook flink op daar. Ook op de A50 bij Eindhoven woedde er brand in de berm, de afrit naar de Ikea werd daar kort afgesloten vanwege de grote rookontwikkeling.

Grote branden

Behalve de bermbranden woedden er maandag ook nog enkele grotere natuurbranden. In Loon op Zand stond het natuurgebied aan de Galgeneindsestraat in brand. Het ging daar om een gebied van 100 bij 100 meter, liet de wijkagent weten.

Op de Rucphense Heide brak laat op de middag ook nog een grote brand uit op een gebied van 30 bij 50 meter. Het duurde een aantal uur voordat de brandweer het vuur onder controle had. In Dongen besloot een aantal jongeren een vuurtje te stoken. Brandweermannen hadden grote moeite het vuur snel te doven.

Het is erg moeilijk voor de brandweer om het vuur te bestrijden. Door de combinatie van het droge gewas en de harde wind verspreidt het vuur zich snel. Er wordt dan ook volop gewaarschuwd om bijvoorbeeld geen waterflesjes in de zon te leggen (kan als loep werken), geen peuken weg te gooien en je warme auto niet in het droge gras te parkeren.