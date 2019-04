Veda (20) kijkt vooruit, maar heel voorzichtig: ‘Als jong kind had ik al geen dromen, ik wist dat ik dood wilde’

Van 't Land ‘Hoe lekkerder de lunch, hoe langer we blijven zitten’

9:30 ‘Gaan we schaften’, werd er tot een paar jaar terug gezegd als we pauze wilden houden. Maar doordat ook onze vakantiekrachten jonger worden en schaften een onbekend woord blijkt te zijn onder de nieuwe generatie, gaan we tegenwoordig maar gewoon pauze houden.