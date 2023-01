Vechtpartij na mogelijke poging tot diefstal bij Bossche kledingwinkel, vrouw op de vlucht

Sonya en Alex van 11 jaar zitten in een Oekraïens klasje op De Kiem: ‘Ik spring liever trampoline’

HEESCH - De 11-jarige Sonya Kuzenko vindt school niet altijd even leuk. Na de kerstvakantie is ze in een Oekraïens klasje gestart op basisschool De Kiem in Heesch. Ze krijgt in het Oekraïens les van juf Tatiana, toevallig ook haar moeder.

