Varkens uit door activisten bezette stal in Boxtel zijn niet ziek, boer kan werk weer oppakken

Tijdens het laatste bezoek aan het bedrijf is er ook bloed afgenomen bij 60 dieren om na te gaan of er antistoffen gevonden konden worden tegen deze ziekten. Omdat de dieren geen ziekteverschijnselen hebben en er geen antistoffen in het bloed zijn aangetoond, heeft het specialistenteam het onderzoek per direct beëindigd.

Omdat er meer dan 150 activisten binnen zijn geweest, zonder de nodige beschermende kleding, moest de stal minstens drie weken dicht. Dat komt omdat de incubatietijd voor sommige ziekten enkele weken is. Voor die tijd is het onmogelijk in te schatten of een dier ziek is.