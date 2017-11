Vandalen gooien pompoen vanaf viaduct op A50: aangifte van poging tot doodslag

Oud-Waalwijker Norbert Kleijngeld gaat dna-test afdwingen bij 'vader' Guus Hiddink

17:42 WAALWIJK - Oud-Waalwijker Norbert Kleijngeld betaalt een zware tol voor iets dat hij móét doen: Aantonen dat Guus Hiddink zijn vader is. Hij schreef er een boek over. En gaat in januari een dna-test afdwingen.