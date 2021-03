Vandaag worden de Michelinsterren uitgereikt, maar het goede nieuws ligt al op straat: ‘De jus is er een beetje af’

Sterrenkok Hans van Wolde werd zaterdagochtend uit zijn bed gebeld door zijn Eindhovense collega Yuri Wiesen. Wist hij al dat zijn nieuwe restaurant meteen twee sterren was toebedeeld door Michelin? ,,Het was erg leuk”, vertelt Wiesen. ,,Ik was de eerste die hem inlichtte. Hij zei: hoe weet jij dat?! Hij stond te trillen op zijn benen.”



Het is zo’n dag waar gastronomisch Nederland elk jaar naar uitkijkt; de uitreiking van de Michelinsterren. Wie treedt toe tot het het culinaire walhalla? Wie krijgt er een ster bij? Wie verliest er een?



Maandag zouden de winnaars en verliezers via een onlineverbinding met het DeLaMar-theater in Amsterdam bekend worden gemaakt, maar zaterdagochtend al waren de chefkoks in rep en roer. De nieuwe sterren stonden plots op de nieuwe app van de bandenfabrikant. Foutje bedankt. ,,Dit jaar moet vanwege corona alles digitaal. Iemand heeft te vroeg op het knopje gedrukt”, vermoedde Wiesen toen nog.